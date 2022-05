Romain LECERF

Missions stratégiques et opérationnelles en supply chain, en lien direct, tant avec les équipes opérationnelles que le conseil d'administration, et transverse fournisseurs, unités de production ou catégories d'achats. Diplômé HEC - EMS Sourcing & Supply-Chain.



Dix ans d'expérience dans la conduite de projets supply chain et consulting interne aux achats/catégories, orienté développement du business et service client, nouvelles technologies, management de la performance et du changement, dans un contexte national ou international.



Mes intérêts sont centrés autour de la création de valeur par la supply chain au service de la performance globale de l'entreprise, avec 3 axes de réflexions:

- Contribuer à l'entreprise par la réduction des coûts

- Contribuer à l'entreprise par la stratégie de sourcing et supply chain

- Contribuer à l'entreprise par l'innovation



Récemment titulaire d'un exécutive mastère spécialisé Global Sourcing et Supply Chain à HEC. Ce dernier est venu conforter ma capacité d'analyse stratégique et mon expertise en achat/sourcing.



Thèse HEC (sélectionnée pour le Prix de la Fondation HEC) : «Comment la supply chain peut créer de la valeur sur son réseau de distribution?".



N'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez aussi me suivre sur twitter : @romainlecerf



Mes compétences :

Systèmes d'information

Coordination

Supply chain

Conduite du changement

Amélioration continue

Benchmark

Logistique

Import

WMS