Romain LECLERC

Entré dans l’entreprise en juillet 2002 en maintenance, je suis resté 1 an sur ce poste qui ne me convenait pas.

Suite à une place disponible en production j’ai demandé un changement de poste ou je suis toujours.

D’aide machiniste a machiniste je me suis vu confié le poste de conducteur de ligne.

Depuis l'obtention d'un CQP je suis chef de quart.

Mes études scolaire se sont arrêter a un C.A.P mécanique entretien général, après quoi je suis partis a l’armé 2 ans chez les Parachutistes a Tarbes.

Sortie de l’armé J’ai fait du transport de fond et agent de sécurité a Flers 61(1an).

J’ai vendu des surgelés a domicile (1an).

11 ans chauffeur livreur de matériaux dans l’entreprise LERICHE MATERIAUX a Mortagne au Perche devenu POINT P.

Je suis passionner de radio amateurisme connu sur les bandes hertzienne comme 14FR011 (mon call).