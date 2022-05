Romain LECUONA

Chez Lexan nous vous proposons de créer, gérer, développer votre identité numérique à travers nos conseils et nos offres présentées ci-dessous :



- ID'ONE : Création de votre site internet (avec e-boutique si nécessaire), de profils et pages professionnels sur les réseaux sociaux adaptés.



- ID'AU : Audit de votre e-reputation grâce à des statistiques, des commentaires de vos clients. En fonction de vos données, nous vous recommandons divers actions pour optimiser votre e-reputation.



-ID'L : Suivi et animation de votre communication internet via vos profils et pages professionnels.



-ID'KART : Comporte plusieurs formations qui vous permettent d'acquérir des compétences pour mettre à jour vous-même votre site internet ainsi que vos profils et pages professionnels.



