Annelyse DECORGES

Responsable d'un service allant jusqu'à 25 personnes pendant 12 ans tout en réalisant de la formation continue, j'ai pu acquérir et transmettre mes compétences en Management, Ressources Humaines, Marketing et Gestion de la Production/Services. Pour compléter ces compétences, j'ai obtenu un diplôme de "Responsable Centre de Résultat/Profit" où j'ai appris à maîtriser aussi la gestion et la finance tout en me perfectionnant dans les domaines pré-cités. Enfin, pour valider mes 12 années de management, j'ai obtenu la Licence Professionnelle Activités et Techniques de Communication/Management d'équipe.



Mes compétences :

Call center

Dynamisme

Esprit d'analyse

Esprit d'analyse et de synthèse

Formation

Management

Organisée

Ressources humaines

Rigueur

Synthèse

Télémarketing