Richard LAURENT

Bonjour !

Puisque vous lisez ces quelques lignes, je vous souhaite la bienvenue sur cette page détaillant mon parcours professionnel.

Trouvez ce que vous cherchez, c'est tout l'intérêt du web, c'est ce qui permet aussi votre présence ici et maintenant pour la lecture de cette présentation... De la même manière, les postes que j'ai occupé successivement ont souvent eu pour but d'aider les clients, fournisseurs, professionnels ou particuliers à trouver ou découvrir l'informations souhaitée, l'objet novateur ou la solution qu'ils ne connaissaient pas encore.

Pour être plus précis, voici un descriptif des actions et missions que j'ai mené dernièrement :



De 2004 à 2012, j'ai occupé différents postes au sein d'une agence web de Rouen



En 2013, Chargé de produit WEB ou je m'occupais de la recherche de nouveaux produits à diffuser sur 6 sites e-commerce dédiés à l'équipement pour la maison, cela incluait également la gestion du catalogue produits sous MAGENTO



Avant cela, je gérais un site de vente en ligne de vêtements vintage comme Infographiste Webmaster



Passionné d'image, je continue à m'exercer sur la photo et la retouche par l'intermédiaire de mon blog fusionnant des pixels avec la ville de Rouen : http://pixelmentrouen.wordpress.com/



De 2004 à 2012, j'ai travaillé en agence web avec de multiples fonctions liées au e-commerce de plus en plus importantes me permettant de participer à de nombreux projets et missions tout en renforçant mon expérience professionnelle :

- Commercial

- Gestionnaire de contenu sur les sites de clients

- Hotliner / Testeur

- Chargé de référencement naturel et payant

- Chef de projets

- Formateur (plus de 200 sessions)

- Assistant de direction...



De 2014 a 2017 , j'ai occupé un poste de Webmaster Infographiste concernant le site ecommerce www.artmania.fr dont je détaille les missions sur cette page.



De 2018 à 2020, comme Responsable Digital au sein d'un grand groupe industriel, j'ai pu accompagner plusieurs filiales vers leur transformation digitale.



Aujourd'hui, je travaille comme Conseiller Numérique à la Chambre de Métiers et de l'Artisanat des Hauts de France



A bientôt !



Mes compétences :

Gestion de projet web

Formateur

Création de contenus

Référencement payant

Rédaction web

Travail en équipe

Création graphique

Référencement naturel

Recherche de partenaires

Analyse stratégique