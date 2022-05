Romain LEFÈVRE

En consultant mon profil , j'espère vous faire découvrir en quelques mots mon caractère , mes envies et ma détermination dans ma vie professionnelle .

Personne dynamique , motivé , emphatique , j'aime le contact , les échanges et la construction en équipe .

Mes différentes expériences professionnelles m'ont permis d'acquérir de l'expérience , des méthodes de travail et des résultats significatifs.



Mes compétences :

Relations commerciales

Motivé et rigoureux

Ampathique

Relation humaine forte

Esprit de conquête

Esprit d'équipe

management

Gestion d'équipe

Gestion de la relation client

Dynamisme