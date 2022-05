Romain LEFÈVRE

Après une expérience enrichissante de 6 ans en tant que sous-officier dans l'Armée de Terre, j'ai pris la décision de quitter l'institution afin de continuer mon chemin dans l'industrie de la Défense pour entrer chez ACOEM (ex-01dB-Metravib). Technicien support produit depuis 2008 et responsable du SAV sur les activités Défense depuis 2009, mon poste lié à mon expérience me permet de naviguer dans de nombreux domaines (Technique, commerce, projet et support ). Je conserve ainsi un contact permanent et privilégié avec les clients, les partenaires et les opérationnels répondant ainsi au mieux à leurs besoins et exigences.

Depuis peu référent support auprès des filiales (Asie et Brésil), je m'ouvre ainsi vers les autres marques de ACOEM.

Cette double expérience combinant 6 années de compétences militaires et 6 années dans l'industrie privée de la Défense me permet d'avoir une grande polyvalence.



Mes compétences :

Management d'équipe

Chargé d'affaires

Animation de formations

Rédaction de rapport

Rédaction de manuels de formation

Tir combat

Formation de formateur

Autonomie professionnelle

Réactivité et sens de l'initiative

Expert technique