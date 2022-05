Romain LEFORT

Je suis un Homme de 32 ans, diplômé d'un baccalauréat général scientifique en 2004.

Je suis actuellement en poste en tant que monteur assembleur dans une usine d'aéronautique de l'Essonne (91).

Je suis spécialisé dans la réalisation de mobilier et d'ouvrages en bois ainsi que la pose et l'agencement sur chantier.

Très organisé, manuel et sociable je suis très efficace en groupe de travail aussi bien qu'en toute autonomie.

Je dispose d'un permis B et suis véhiculé; mobile sur l'Essonne et la région sud-Francilienne.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Internet