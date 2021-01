Audren BURATI

Forte d’une expérience de 4 ans au sein d’une maison d’Éditions, j’ai pu mener à bien la réalisation de plusieurs magazines dans le domaine des loisirs créatifs avec les contraintes de planning et de ligne éditoriale à respecter.



Pour compléter mes savoirs faire, je décide de créer mon entreprise dans le graphisme et la communication. Cela m’a permis d’appréhender tous les supports de communication et de répondre à un besoin global de mes clients.



Afin de parfaire mes compétences j’ai fait le choix d’intégrer une agence de communication web. Évoluant au sein de cette structure en tant que graphiste pour les projets internes, on a pu me confier des missions et un poste en relation avec des clients grâce à ma force de proposition et mon habileté relationnelle. Au poste de chef de projet, je gère et conseille + de 500 clients dans la création de leur site internet.



Mes compétences :

Infographiste

Imprimerie

Graphisme

Communication

Illustratrice

Presse

Print

Édition

Maquettiste

Gestion de projet