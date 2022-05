Après 6 années d’expérience en tant que Chargé de Projets de Caractérisation et Qualification de Matériaux dans un secteur de haute exigence, je suis à l'écoute de nouvelles opportunités et missions dans lesquelles pouvoir apporter ma culture rigueur & innovation, servir de nouveaux challenges et poursuivre mon développement de carrière.



COMPETENCES CARACTERISATION MATERIAUX :

- Méthodes de caractérisation mécanique et physico-chimique

- Analyse et application de normes d’essais

- Développement de bancs de tests et de méthodes d'essais

- Prospection et mise en place de moyens

de mesure et d’analyse / Innovation

- Clients internationaux / Énergie / Offshore / FLNG / Subsea



COMPETENCES CHARGE D'AFFAIRES / PROJETS :

- Gestion de projets : conduite de plannings, suivis et reportings financiers, gestion de la documentation liée aux projets (Cahier des charges, modes opératoires, analyse de risques, rapports etc.)

- Collaborations transversales : Clients, Bureau d’Études, fournisseurs de méthodes d’essais technologies de mesures, experts, laboratoires sous-traitants, usineurs etc.

- Organisation d’un laboratoire et animation d’équipe de techniciens

- Responsable d’un carnet de commandes (700 000 € moyen/an)

- Fonctionnement multi-projets en parallèle

- Dimensionnement de projets / Cotation & planification



Mes compétences :

Corrosion