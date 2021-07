Romain LEGOUX

J'accompagne des clients issus de différents secteurs d'activités (associations, industrie, agro-alimentaire, services) pour des missions de commissariat aux comptes légales et contractuelles (apports, fusion, transformation, scission, ... )



Basé à Nantes, je réalise des missions pour le compte d'entreprises basées en Pays de la Loire, Bretagne et région parisienne. Je privilégie une approche de proximité et de partenariat avec les clients, reposant sur une relation de confiance.



Le cabinet propose également des missions d'expertise comptable (tenue, révision, présentation), et s'appuie sur des partenaires pour la gestion du social et du juridique.