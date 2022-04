Jonathan LOTZ

Je travaille actuellement à la mise en place de campagnes marketing pour de magasins d'optique et d'audition qui nécessite en plus des connaissances marketing, un certain sens de l'organisation et de le gestion des priorités. J'ai également une expérience de trois ans dans le service commercial d'une société de restauration, tout d'abord en tant qu'assistant commercial puis en tant que responsable de développement où j'ai pu me confronter aux difficultés des métiers commerciaux. J'ai pu y développer des compétences multiples en gérant mon portefeuille en toute autonomie. De la prospection à la conclusion du contrat, j'ai pu apprendre à maîtriser toutes les étapes de la réponse aux appels d'offres dans un milieu ultra concurrentiel. Lors de mon apprentissage de 18 mois en tant que chef de produit marketing junior dans un projet de lancement de produit innovant, j'avais en charge tous les aspects marketing, de la veille concurrentielle et technologique à la fabrication des documents d'aide à la vente en passant par la gestion des relations avec l'agence de communication, les fournisseurs et l'équipe commerciale. J'ai une très bonne capacité à travailler en équipe et je fais preuve de pragmatisme.



