Jonathan LOTZ

Après plusieurs années passées dans l'optimisation des outils de production, j'ai décidé de me lancer en 2007 = > concevoir l'outil qui permet de mesurer la performance d'un équipement, et surtout de comprendre les raisons de non performances.



Le système MES FactManage est né en 2005, et j'ai travaillé avec mon camarade de promotion - Eric TRUFFET - aux concepts de développement logiciel de 2006 à 2007, pour finalement décider de le rejoindre fin 2007.



Résultats observés chez nos clients :

- > entre 5 et 10% de gains de TRS (productivité)



Principaux Clients : ALCOA Fastening Systems - Thyssenkrupp Sofedit - Treves MATT - Valeo Thermique Habitacle - Kyphon (Suisse) - HERMES





Malheureusement, la crise passant par là, je suis amené à me remettre en recherche d'emploi, car ce business ne me permet pas vivre financièrement, et j'arrive à l'épuisement de mes réserves...

Toute proposition est la bien venue !