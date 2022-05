Romain LEGRAND

Passionné par la mécanique, j'ai acquis une solide expérience dans le calcul numérique, durant ma mission de six mois en simulation au département "bruit et vibration" de Bosch Systèmes de freinages, pendant mes deux années pour ARIANESPACE, et aujourd'hui dans le domaine du moteur thermique chez PSA. Cette expérience est basée sur des connaissances pointue, issue de ma formation d'ingénieur et de mon Master en dynamique des structures.



Un de mes atouts est ma connaissance de l'anglais et de l'allemand. Mon stage de six mois en Allemagne en 2007 m'a permis de perfectionner ces deux langues.



Je suis très facilement adaptable et aime à être confronté à des situations nouvelles. C'est notamment ce qui m'a poussé à effectuer ma première mission professionnelle de six mois à l'étranger.



Naturellement autonome, je sais me fixer des objectifs pour améliorer mon travail.



Mes compétences :

dynamique

Mécanique

Simulation