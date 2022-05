Pierre-Emmanuel HAENSLER

Ingénieur généraliste de formation initiale basée sur l'aéronautique (commandes de vol et calcul de structures), j'ai centré mon projet professionnel sur le domaine spatial par mes expériences et ma formation complémentaire.





Apres un stage de 6 mois au Cnes dans le service Structure de la Direction des lanceurs, j'ai travaillé comme prestataire pour le Cnes et Arianespace sur l'environnement de lancement d'Ariane 5 (études sur l'environnement aérodynamique et dynamiques des structures).

J'ai ensuite effectué un Master of Science a l'université de Penn State (Etats-Unis) afin de me spécialiser dans la Dynamique de Vol (Astrodynamique, Contrôle de trajectoire et d’attitude, GNC) et l’ingénierie des systèmes spatiaux. Le sujet de mon mémoire de recherche est l'optimisation de trajectoires à faibles poussées.



Je suis à la recherche d'un poste me permettant d'utiliser mes compétences en contrôle de trajectoire et d'attitude des véhicules spatiaux et de manière plus générale, en ingénierie des systèmes spatiaux.



