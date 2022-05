Romain LEJEUNE

Expériences:



Mars 2013 à aujourd'hui: Responsable des corps d'états techniques de 360 logements à Pontoise



Fin 2012 à mars 2013: participation à l'Etude et Conception (phases ADP, AVP et PRO) de 360 logements à Pontoise. Projet en conception réalisation.



2011 à fin 2012 - Conducteur de Travaux GO de la tribune nord sur le chantier du Stade Jean Bouin, Paris 16ème, Leon Grosse;



2008 / 2011 -Apprenti conducteur de travaux GO et CEA sur le chantier du Pôle des Langues et Civilisation, Paris 13ème, Leon Grosse;



Ete 2008 - Stage en géotechnique, Thétys (05);

Ete 2007 - Ouvrier dans le TP, Charles Queyras TP (Vincy);

hiver 2007 - Stage en bureau d'étude de prix ouvrage de TP, Charles Queyras TP (Vincy).



Formation:

2008/2011: Ecole d'ingénieur par alternance option Bâtiment. Ecole: CESFA BTP - Entreprise Léon Grosse;

2006/2008: IUT Génie Civil à Grenoble;

2005/2066: Prépa Math au Lycée Militaire d'Autun.