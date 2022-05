Romain LEMÉE

Spécialisés dans le domaine de la sécurité en hauteur dans le travail, nous mettons à votre service nos compétences en matière de protection dans les milieux industriel, tertiaire et du bâtiment.



Nous apportons des solutions techniques adaptées à vos besoins et vos contraintes.



Nous proposons la fourniture et pose de l'ensemble de nos dispositifs , ainsi que la fourniture seule et le conseil technique pour l'installation par vos propres moyens.



Pour garantir la meilleure réactivité nous possédons une plateforme de stockage et mettons à votre disposition la possibilité de venir enlever vos marchandises dans notre dépôt de Saint Genis Laval, près de Lyon.



Nous livrons sur toute la France nos solutions antichute ( ligne de vie, échelle d'accès, garde corps technique aluminium, etc.) dans un délai de 24h à 72h à réception de commande par nos services (possible uniquement sur notre gamme de produits standard)





Nous intervenons aussi pour la mise en oeuvre des dispositifs :



de protection antichute

de protection anti-pigeons

de nettoyage de panneaux photovoltaïques

d’installation d’accès divers de type : échelle crinoline, passerelle, saut de loup, etc.





L'ensemble de nos solutions techniques et de nos installations répondent aux décrets, règlement technique et Normes européennes en vigueur.



Mes compétences :

Sécurité