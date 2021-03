Gérald LOYER

Climbing Technology : Fabricant Italien d’équipements de montagne et d’escalade ainsi que d’équipements de protection individuelle (EPI) antichute pour le travail en hauteur le secours et sauvetage en milieu périlleux



Direction de la filiale française C.T. :

- Gestion administrative et financière

- Supervision et développement des activités commerciales

- Suivi des grands comptes, négociations, préconisations

- Participation aux salons professionnels

- Gestion du personnel

Depuis Mai 2015 : Distribution France de la marque ZAMBERLAN (fabricant Italien de chaussons d'escalade et chaussures de montagne haut de gamme)



Mes compétences :

Escalade