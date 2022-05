Romain LEMESLE

Je découvre chaque jour quelque chose de nouveau et j'aime apprendre par moi même. Les défis ne me font pas peur, je les considère comme un moyen de progresser.

Mon sens relationnel et ma motivation à travailler pour des projets concrets et porteurs d'améliorations me permettent d'être un élément dynamique et intéressé.

En essayant de maintenir une veille technologique constante, je me tiens informé des différentes avancées technologiques.



Mes compétences :

Administration réseaux

Administration système

Réseaux informatiques & sécurité

Windows server

Linux/UNIX

Stockage

Virtualisation

ALCASAR - Portail captif authentifiant

Scripting

VirtualBox

Mac OS X

Gestion de parc

Windows PowerShell

Hyper-V

Shell

VMware

Backtrack/Kali Linux