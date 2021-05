Romain LEMIERE

Particulièrement averti par les domaines management, la perspective d’évoluer et mettre à profit les connaissances et compétences acquises à l’occasion de ma formation.

Je suis dynamiques, rigoureux et impliqués dans mon travail.

Véritable passionné de sport depuis mon plus jeune âge, j’aimerais dans le futur m’impliquer dans ce domaine et y exercer dans la mesure du possible ma profession, une fois mes études terminées.

Actuellement en seconde année de BTS Assitant Manager.





Mes compétences :

Rédaction

Relationnel

Organisation d'évènements

Prise de décision

Organisation du travail

Linguistique

Microsoft office

Autonomie

Analyse