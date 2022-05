Romain LEO

En charge des études de mobilité et de circulation, j'interviens en tant qu'ingénieur conseil au sein du bureau d'étude IRIS Conseil,



La situation environnementale et énergétique nous impose aujourd'hui à promouvoir des pratiques de mobilité plus durables pour les personnes et les biens, en développant des alternatives au transport routier et aérien, en promouvant la proximité, mais aussi améliorant l’efficacité énergétique des véhicules.



Les transports sont à l’origine d’impacts environnementaux significatifs. En France, les consommations énergétiques associées aux transports reposent à 97 % sur les hydrocarbures. Les transports sont à l’origine de 26 % des émissions des gaz à effet de serre.



Les services de transports contribuent à l’activité socio-économique, aux relations et à la cohésion sociale, à l’insertion des personnes handicapées, âgées ou isolées dans des quartiers décentrés ou des zones rurales éloignées.



Les études sur ce sujet nécessitent ainsi une vision systémique des problématiques urbaines, sociales et environnementales.



Mes compétences :

Maitrise d'oeuvre

Construction durable

Photoshop

Autocad

Google Sketchup

Projet urbain

Urbanisme durable

Ecoquartier

Dessin espace public

Anglais

Développement durable

Illustrator

Analyse qualité environnementale

TransCad

Sketchup

Microsoft Excel

MapInfo

Artlantis

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Office 2010