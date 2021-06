Mylene RUAULT

Diplômée d’un master double compétence Environnement et Droit, je travaille actuellement au sein d’un bureau d’études spécialisé en ingénierie, en tant que chargée d’études en environnement. Ce poste mêle aussi bien des compétences en aménagement du territoire, en environnement et en développement durable.



J’ai développé mes aptitudes dans divers domaines dans le cadre de projets d’infrastructures de transport : réalisation d’études réglementaires, dossiers hydrauliques, AMO, planification de missions, conduite de réunions, réponses aux appels d’offres, connaissances des politiques et des différents acteurs,…

Avec ces diverses compétences, j’ai acquis une certaine autonomie qui me permet aujourd’hui d’avoir une vision transversale de mes projets et de mener parallèlement diverses missions.



Je travaille aujourd'hui en tant que MOE environnement sur le projet du grand paris (ligne 15 sud -tronçon T2) .



Mes compétences :

Étude d'impact

Aménagement du territoire

Environnement

Dossier loi sur l'eau

Dossier DUP

Développement durable

Droit de l'environnement et de l'urbanisme

AMO

suivi travaux environnement

moe