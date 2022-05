Romain LEPOITTEVIN-LESVALLEES

Actuellement, je suis en Master d'Informatique et Système d'Information à INGESUP Toulouse.



Étant en dernière année de mon Master, je suis à l'écoute du marché pour Août / Septembre 2016.



Mes compétences sont:



Développement des sites web dynamiques:

HTML (Confirmé)

CSS (Confirmé)

PHP (Confirmé)

XML (Intermédiaire)

MYSQL (Confirmé)

SQL (Confirmé)

Flash (Débutant)

ActionScript (Débutant)

JQUERY (Débutant)



Maîtrise des Outils:

Win'Design (Confirmé)

Visual Studio (Confirmé)

Easy php (Confirmé)

Wamp server (Confirmé)

SQL server (Confirmé)

Eclipse (Confirmé)

Pack Office (Confirmé)

Dreamweaver (Confirmé)

Photoshop (Débutant)

Joomla (Intermédiaire)



Programmation Objet:

VB.NET (Débutant)

ASP.NET (Débutant)

PHP 5 (Intermédiaire)

Javascript (Intermédiaire)

Ajax (Intermédiaire)



Méthodologie d’analyse et de conception d’un système d’information:

Merise, Merise2



Développement d'applications:

VBA (Intermédiaire)

C, C# (Intermédiaire)



