Romain LERCHE

J'ai associé mon expérience en multimédia, en informatique et en image (vidéo/photo) pour créer le collectif SUD IMAGO à Montpellier. La vision de SUD IMAGO est d'offrir, à prix abordable, les outils les plus modernes et faciles à utiliser, pour garantir l'évolution de votre présence sur Internet. La photo et la vidéo sont incontournables pour que votre communication soit parfaite, SUD IMAGO vous accompagne pour y parvenir.



Parcours :

Spécialisé dans les reportages photo et vidéo depuis plus de 10 ans, j'ai associé une formation multimédia (DESS Auteur Rédacteur Multimédia – École des Mines d’Alès) à une spécialisation dans le traitement de l'image numérique. Ses connaissances en communication et multimédia m'ont permis d’accéder à des postes de Chef de Projet dans le domaine de la communication, notamment au sein de la DRT (Direction de la Recherche Technologique) au CEA de Grenoble.



J'ai également été journaliste à France Bleu Isère, Reporter Photographe, Photographe de publicité dans une dizaine de studios photo. Aujourd'hui, je propose mes services de reporter photographe, concepteur multimédia et tourneur, monteur vidéo. Je peux également décliner mes services en fonction des besoins et de mes compétences, c’est à dire :

- Rédiger des articles et faire des prises de vues,

- Réaliser des reportages (Audio et/ou vidéo),

- Séquencer et compresser des vidéos,

- Concevoir des outils de communication en CMS Drupal (site web, plaquette, logo),

- Développer des systèmes interactifs et des d'outils multimédia (Exemple : Création d’une base de données pour la consultation de vidéos en ligne (Archives) avec paiement sécurisé)…



Que vous ayez besoin de créer ou de rafraîchir votre image (Internet, photo, vidéo, logo, création graphique,…), SUD IMAGO répond à toutes vos attentes...



