Romain LEROUX

Je travaille depuis 6 ans dans une entreprise de travaux publics ( spécialisée dans la pose de canalisation AEP, EU, EP et de réseaux secs) comme conducteur de travaux. J'effectue également au sein de cette entreprise les plans de récolements et d'éxécutions pour l'ensemble des chantiers qu'elle traite. Je me plaît dans cette PME mais elle ne m'offre aucune perspective d'évolution de carriéres et je trouve dommage de m'arrêter à ce poste ayant que 28 ans. C'est pourquoi je ne suis pas en recherche d'emploi mais à l'écoute du marché et ouvert à toutes offres interessantes qu'on me proposerait. Je peux travailler que dans les département de la Sarthe, la Mayenne et l'Orne car j'ai acheté une maison récemment que je ne veux pas quitter pour le moment.

Restant à disposition pour tout renseignements complémenatires