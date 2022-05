Romain LEROY

De tempérament dynamique, je me préoccupe du travail consciencieusement exécuté et soigné.



Lucide et réactif, je m'adapte aux changements de situation et fédère autour de la nouveauté.



Je suis particulièrement attentif aux services et à la fidélisation des clients. Grâce à mon écoute, je mets en œuvre tous les moyens pour garantir la satisfaction de la clientèle.



Mes compétences :

Dynamique

Bash

Zimbra

VMware ESX

Protocole TCP/IP

C

MySQL

LAMP

VLAN

Microsoft Exchange

Asterisk

Wi-Fi

PostgreSQL

Perl

Microsoft Windows Server

DHCP

Cisco Devices

SSH

GNU/Linux

DNS