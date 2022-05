Enthousiaste, Professionnel.

Une phylosophie:" qui se sent bien, travaille bien"



Mes compétences :

Wifi - LAN (Motorola, Cisco)

Microsoft Windows Workstation and Server

Cisco Switches/Routers

Mobility (indoor, outdoor)

Microsoft SQL Server 2000

Microsoft SQL Server

Bug Tracking System

Java - C - C++ - Windev

Tracabilité

MDM (SOTI, LanDesk, XenMobile)