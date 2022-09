Sebastien GODART

Email : godart.sebastien@gmail.com



Chef de Projet



Domaines de compétences

• Management des Systèmes d’Informations et des ERP.

• Méthode Agile / SAFe

• Consultant SAP sur le module PS.





Responsable de domaine applicatif - Airbus :

* Mainframe, COBOL, Windchill , Java, Angluar, Devops,...

* Gestion d'équipe jusqu'à 50 personnes (Offshore Inde inclus).

* Gestion du planning

* Gestion financière

* Gestion des risques

* Gestion des SLA (Respect des engagements de services)



ERP

• Projet SAP (module SD, PS, FI, CO, MM, QM, portail web, webservice) sur la gestion des suivis de la fibre optique pour France Télécom. En tant que chef de projet.

• Projet SAP (module SD, PS) sur la gestion des suivis de commandes France Télécom. En tant que consultant fonctionnel et chef de projet.

• Projet PeopleSoft RH pour France Télécom sur l’analyse, la gestion et la planification des corrections des anomalies techniques et fonctionnelles et sur la mise en place de la TMA.

• Projet en tant que Consultant fonctionnel sur la gestion des déplacements professionnels de France Télécom sur Ulysse Travel.



Editique

• Développement avec Openprint divers documents du relevé bancaire aux cadenciers pour hypermarchés, soit toutes applications de gestion.

• Développeur pilote de l’intégration et validation de la production informatique dans l’ERP Repost (spécial éditique) avec les modules de gestion de production, de stock et de facturation.





Parcours professionnel

1999-2005 Analyste Programmeur Aspheria, Villeneuve d’Ascq

Depuis 2006 Consultant Fonctionnel/Chef de projet Capgemini, Toulouse



Formation

• 1999 BTS Informatique Industrielle Lycée Gustave Eiffel, Armentières

• 2001-2007 Ingénierie des systèmes d’information. CNAM, Lille et Toulouse

• 2005-2006 Mastère spécialisé Chef de Projet ERP CESI, Toulouse



Mes compétences :

SAP

Chef de projet

TMA

SAFe

Agile