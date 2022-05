Romain LESAFFRE

• Co-fondateur d'Airnadette Corp, société de production du plus gros airband du monde du même nom mais sans le corp. Grand chef de la communication et des calembours au sein de la société.

• Conseiller en communication (Marketing relationnel, entertainment et tutti quanti - ancien directeur de création en agence)

• Membre du airband Airnadette (www.airnadette.com - plus de 200 concerts, Nouveau spectacle : la comédie musiculte, mise en scène par Pef, bientôt partout en France)

• Membre de chateau brutal, power duo rock heavy garage. le dernier clip ici: http://www.youtube.com/watch?v=z84TfUDANXM&feature=related

• Musicien (batterie, hurlages dans le micro, DJ, compositeur serbe, air instrumentiste professionnel)

• Auteur/rédacteur : sketchs humoristiques amusants,

blog canal+ : http://airnadette.blog.canalplus.fr/

• Content & community manager d'Airnadette et de Chateau Brutal the band (FaceBook, Twitter, Foursquare, Tumblr, Blog)

• Comédien du dimanche (Agence Happy)

• Graphiste (que pour les trucs rigolos)

• Champion de france d'air guitar 2006 (pas rien, ça)



J'aime me marrer en bossant (ou l'inverse), les rencontres que m'offrent mes activités variées, les médias sociaux, la communication innovante, l'humour drôle, les stratégies de com originales, ta soeur.



Mes compétences :

Création

Directeur de création

Guitar

Humour

Marketing

Marketing relationnel

Médias

Médias sociaux

Multicanal Web

Relationnel

Web