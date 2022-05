Romain LESAVRE

Curieux et pragmatique, je suis prêt au changement et toujours à la recherche d’opportunités pour apprendre de nouvelles méthodes de travail et de nouvelles compétences (fonctionnelles et technique). Avec plus de 10 ans d’expérience en R&D logicielle, je me suis vu confier des responsabilités pour orienter et accompagner les projets et les équipes dans des environnements rigoureux mais ou l’adaptabilité est critique.



Anglais : Courant, 9 ans d’expérience dans une entreprise bilingue (séjours réguliers au bureau de Boston, intervention sur site dans divers hôpitaux américains).

Espagnol : A1/A2, en court d’apprentissage.



Mes compétences :

Javascript

JQuery

Microsoft .NET

Informatique embarquée

Team Foundation Server

Service-oriented architecture

Windows Communication Foundation

Azure

KnockoutJS

C#