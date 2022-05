Romain LEVAVASSEUR

Amoureux de la langue française avec un passé dans les langues étrangères (anglais et japonais) et la linguistiques française, j'ai été formé à la correction de documents (ajoutant alors la typo à mes compétences).



Je serai ravi de vous faire un devis. Pour cela, je prendrai quelques pages pour évaluer le prix de la prestation. Ainsi, nous nous coordonnerons de la façon la plus efficace possible afin de terminer le travail proprement et sereinement. Je privilégie l'échange pour être au plus près des attentes du client.



Mes compétences :

Linguistique française

Typographie

Traduction japonais français

Traduction anglais français

Réseaux sociaux

Japonais

Anglais

Correcteur