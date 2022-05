Romain LEYMONERIE

Salarié d’entreprises pendant 15 ans

Avocat collaborateur libéral depuis 3 ans

Secteurs : audiovisuel et artistique et nouvellement formé en droit du sport

En recherche active de nouvelles collaborations sur Paris (cabinets ou entreprises) pour missions ou salariat



Mes compétences :

Production audiovisuelle

Propriété littéraire et artistique

Direction de production

Droit de la propriété intellectuelle

Droit du sport

Propriété intellectuelle

Droit d'auteur