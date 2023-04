Romain MOULIRA

Ingénieur généraliste en environnement, j’ai débuté mon parcours par la gestion de la ressource en eau.



Remontant à sa source, mes choix m'ont conduit à développer une expertise transversale qui me permet de mener des stratégies assertives pour des organisations diverses en matière de développement durable.



Avec des capacités en conduite de projets et d’une nature curieuse, je m’intéresse à la recherche et la performance. Doté d’une solide expertise dans divers secteurs tels que l’eau, l’industrie, les énergies renouvelables, la préservation de la biodiversité, ou encore l'écologie fonctionnelle, je m’épanouis tous les jours, et ce grâce à vous !



Impliqué et prêt à fédérer, j’aspire à des fonctions à responsabilités larges à l’instar du management et de la valorisation de projets en écologie industrielle promouvant le développement de projets performants.



Vous recherchez un conseil, une collaboration ou autre, n’hésitez pas à me contacter, je prendrais le temps de vous répondre.



/ ROMAIN



Mes compétences :

Technique

Communication

Gestion de projet

Ecologie

Développement durable

Management des processus

Ingénierie de traitement de l'eau

Construction & Aménagement durables

Environnement

Eau

ISO 14001 Standard

SIG CAO

Etudes environnementales

Conduite de projets

CAO

Audit