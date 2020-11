Romain-Pierre LUCQUIAUD

Après 7 ans d'expérience en Gestion de Fortune dans plusieurs établissements bancaires (Neuflize OBC et HSBC), j'ai créé en 2006 mon propre Cabinet de Conseil.



En 2010, le Cabinet a recruté une nouvelle collaboratrice, Florence, diplômée en Gestion de Patrimoine et principalement en charge de l'activité de courtage en prêts immobiliers.



Ma clientèle se répartie entre Paris, Lille et la Côte d'Azur ainsi que quelques clients non-résidents et expatriés.



Les atouts du Cabinet : indépendance et objectivité dans les solutions proposées, des placements sélectionnés auprès des meilleurs intervenants en Gestion Privée, confidentialité et suivi dans la durée.



Sur le plan personnel je réside à Antibes, ma ville d'adoption depuis plus de 30 ans, avec mon épouse et mes deux filles.



Membre de la Jeune Chambre Economique d'Antibes Juan Les Pins pendant 9 ans et régulièrement impliqué au sein du bureau, j'ai mené plusieurs actions de développement sur le territoire et tissé un solide réseau de professionnels et de partenaires.



CABINET RP CONSEIL



www.rpconseil.fr

09.80.81.66.76 / 06.60.64.94.36

Mail : contact@rpconseil.fr



Mes compétences :

Conseil