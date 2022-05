Raphael WULFF

Co-fondateur du French Riviera User Group et du Suisse Romande Salesforce Developeur Group, je fournis des prestations de services en Gestion de la Relation Client (GRC) pour l'industrie du voyage, les ONG, les associations et les éditeurs d'applications logicielles.



Je suis certifié dans les domaines suivants :

- Salesforce Sales Cloud Consultant

- Salesforce Certified Administrator

- Miller Heiman Strategic Selling / Conceptual Selling

- IATA Airline Revenue Management



Mon expérience professionelle se situe dans les domaines suivants :

- Développement commercial

- Outils de CRM (Customer Relationship Management) - GRC (Gestion de la Relation Client)

- Revenue Management

- Airline IT



Je suis trilingue Anglais Français Anglais, mon travail me conduit à travailler dans toute l'Europe.



Mes compétences :

CRM

Salesforce.com

Management commercial

Revenue management

Rentabilité et retour sur investissements

Airline IT