Romain POINET

Une expérience de 10 ans en communication et marketing dans des secteurs concurrentiels.

Avec pour objectifs de définir stratégiquement et opérationnellement des partenariats, évènements et plans dactions pour répondre à des enjeux dimage et de développement commercial.

Une forte expertise sur les différents canaux online et offline développée à travers mes différentes expériences.

Autonome et doté daptitudes à la transversalité et au travail en équipe pour coordonner et fédérer autour des projets.