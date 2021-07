Société de thanatopraxie et transport de corps, composée de quatre thanatopracteurs et un chauffeur, intervenant dans les départements du var, alpes maritimes, bouches Rhône, alpes de hautes Provence, Vaucluse, et prochainement ouverture de différentes antennes ...



Mes compétences :

Technique de conservation

Réglementation funéraire

Psychosociologie du deuil

Maquillage mortuaire

Démarches administratives post-mortem

Organisation d'obsèques (réglementation, administr

Gestion de la qualité