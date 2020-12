Romain RIVIERE

Je suis avant tout un ingénieur généraliste doté d'outils et méthodes dédiés à l'analyse de systèmes complexes. Ingénieur du vivant, je m’intéresse particulièrement aux systèmes agri-environnementaux: biologie, agriculture, environnement, industries agroalimentaires, ...

De part leur complexité, l'analyse de ces systèmes nécessite des données toujours plus variées et nombreuses. C'est ce constat qui m'a amené à me spécialiser dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de communication. Ma formation m'a ainsi permis d'avoir une vue d'ensemble des outils et méthodes existantes et à venir, de l'acquisition des données à leurs exploitation, en passant par le stockage et la structuration des flux d'informations.

J'affectionne particulièrement le management de l'information géographique, de l' acquisition jusqu'à la publication sur internet, en passant par toute la chaîne de traitement et de structuration de ces données.



Mes compétences :

GNU R

Mapserver

Openlayers

QGIS

GRASS

Arcgis

Python/PyQt4

SGBD/Bases de données spatiales

SIG

Python

Webmapping

Gestion de Projet