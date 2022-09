Romain ROMAIN SEGARD (SEGARD)

A la fois meneur et rigoureux, je possède des qualités complémentaires qui me permettent aussi bien de donner le cap aux projets que de les mener à bien. Factuel dans mon analyse, je prête une attention particulière à la fiabilité des décisions que je prend et du travail je conduit. Je suis exigeant envers le respect des procédures et je n'hésite pas à le rappeler aux personnes avec qui je suis amené à travailler. Je met tout en oeuvre pour arriver au résultat que je me suis fixé.



Mon énergie est partagée entre dynamisme et stabilité. Une part de ses facteurs de motivation m'entraîne vers l'action et la recherche de stimulation. Mais j'ai aussi besoin d'une certaine stabilité et de repères pour me sentir bien dans un environnement professionnel. Il est important pour moi de retrouver cet équilibre pour m'investir pleinement dans un poste.



Je suis un manager qui challenge et donne des directives claires. Je suis porté par le sens du résultat et je formule mes attentes dans ce sens. Je m'intéresse avant tout au résultat, même si parfois le chemin pour y parvenir est difficile et éprouvant, et c'est l'esprit que je m'attache à insuffler à mes équipes.



Ma vision d'un manager est que celui-ci entraîne le groupe vers l'atteinte de résultats ambitieux. Il doit avoir un management où le collectif est prépondérant. Il doit être un leader qui assure la coordination des actions du groupe afin que chacun puisse participer à l'objectif commun. Le leader doit valoriser les succès collectifs.



Je suis capable de m'épanouir dans des cultures très différentes. Je n'ai pas de mode de fonctionnement stéréotypé qui me convienne dans l'absolu. Je trouve des avantages et des inconvénients à chaque environnement de travail. Mon investissement sera la capacité d'un poste à m'apporter ce je recherche à travers le travail, la culture d'entreprise influera aussi ma motivation. Si je retrouve ses principaux facteurs de motivation, alors peu importe le cadre dans lequel j'évolue, je suis capable de m'y adapter et de m'y retrouver.