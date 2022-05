Vincent FOURNIER

Ingénieur généraliste à dominante mécanique.



Après 10 ans sur les projets de Trains à Grande Vitesse et de Tramways du site d'Alstom Transport de La Rochelle et 4 ans à la tête du Centre d'excellence Équipements Sanitaires au siège à Saint-Ouen (93);

Je suis désormais en charge des études mécaniques des projets, Pré-projets et offres.





Néanmoins, je reste en veille active pour une mission correspondant à mon profil dans une entreprise au Canada



Mes compétences :

Management

Gestion de projet

ferroviaire

Sourcing

Train design