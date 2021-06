Romain SECCHIAROLI

Directeur réseau chez Iron Bodyfit, franchise leader sur le marché de l'électrostimulation en France avec plus de 75 studios ouverts sur le territoire.



Nous sommes présents également à l'étranger (Suisse, Belgique, Angleterre, Canada, Etats-Unis).

L'EMS est un concept qui allie bien-être et technologie, une séance de 25 minutes correspond à 4h de sport traditionnel, grâce aux machines Mihabodytech.



Nous cherchons de futur(e)s franchisé(e)s ayant goût pour l'entreprenariat, le bien-être et surtout qui partagent nos valeurs fondamentales.

N'hésitez pas à me contacter pour de plus amples informations.



Téléphone : 06.47.33.40.87

E-mail : romain@ironbodyfit.com



R. Secchiaroli