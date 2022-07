Romain TISSOT

Après avoir obtenu une Maîtrise d’Information-Communication à l’ICOM (Lyon 2), j’ai eu l’opportunité d’évoluer au sein du service communication de la Maison de la Danse jusqu’à en devenir responsable. Cette expérience enrichissante m’a permis de maîtriser la large palette de tâches inhérentes à ce métier : gestion de budget, réflexion stratégique Print et Web, mise en oeuvre opérationnelle…

Ma sensibilité artistique et mon intérêt pour les nouvelles technologies ont permis à la Maison de la Danse de moderniser sa communication et de toucher un public plus jeune. J’ai notamment été à l’initiative de l’engagement du théâtre sur les réseaux sociaux, d’importants partenariats de communication et médias (TCL-SYTRAL, JC Decaux, TGV Magazine, Kiblind…) et du développement du site Numeridanse.tv. Enfin, ma connaissance du terrain rhônalpin me permet de déployer des dispositifs de grande visibilité et des actions de communication novatrices.



Mes compétences :

Community management

Adobe Photoshop

Culture

Communication

Réseaux sociaux

Adobe Illustrator

Marketing

Rédaction

Gestion de projets, élaboration de budgets

Excellente connaissance de la chaîne graphique, de

Formation Référencement et Analyse de trafic SEO-S

Microsoft Office

Environnement Mac et PC

Très bonne maîtrise de la langue française et usag