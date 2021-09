Romain VANDROMME

A technician with 2 years of experience in Quality and Metrology, acquired throughout several types of industries: safe water adduction, automotive, chemistry, and electronics. My strong analytical and data reporting skills, coupled with my ability to adapt my way to communicate with my colleagues, allow me to propose efficient solutions to improve my work environment.



===================================================



Jeune Technicien avec 2 ans d'expérience dans les domaines de la Métrologe et de la Qualité, acquises à travers plusieurs secteurs de l'industrie : Adduction d'eau potable, automobile, chimie et appareils de mesure électroniques. Mon sens de l'analyse et synthétisation des données, couplés à ma capacité d'adaptation en terme de communication, me permettent de proposer des solutions efficaces, afin d'améliorer mon environnement de travail.



Anglais - Niveau C1 (lu, écrit, parlé)



/!\ A la recherche d'un poste sédentaire /!\



Passionné de jeux vidéo (joueur compétitif avec un beau palmarès) et d'animation japonaise, je réalise des montages vidéo sur ces deux thèmes et j'écris des articles d'information.



Je possède ma propre chaîne Youtube et suis devenu Partenaire Youtube en juillet 2020. Ma chaîne est disponible ici :

https://www.youtube.com/c/NIGHTFALL_YT



J'ai également conçu mon propre site internet pour mettre en avant mes activité sur internet. La visite démarre ici :

https://nightfallplays.wixsite.com/nightfall