Romain VRIGNAUD

DenAvel est un cabinet de conseil en recrutement et d'approche direct fondé en 2021, intervenant sur l'ensemble du territoire. Son nom vient du Breton Den pour Homme et Avel qui signifie Opportunité. Il traduit bien sûr l'attachement à une région, mais avant tout sa volonté de connecter recruteurs et candidats.



Le recrutement est un secteur en pleine évolution, non pas dans son principe même, qui restera toujours de recruter un collaborateur par rapport à un besoin, mais d'avantage à travers la digitalisation des process et des outils :

applications, plateformes, CVthèques, outils de publications d'offres d'emplois, etc.

Cette ubérisation du secteur amène donc toute société à se poser une question simple : pourquoi passer par un intermédiaire, quel est sa valeur ajoutée ? Cette question est parfaitement légitime face à la multitude d'acteurs, de solutions, et d'outils aujourd'hui présent sur le marché.



Chez DenAvel, cet état de fait ne nous a pas échappé et il est à la base de notre positionnement.

Face à ce foisonnement d'informations, notre rôle est d'y donner un sens, notre mission est d'écouter, d'évaluer, d'analyser et de vous proposer une solution adéquate sur la base de vos attentes et de ses informations.

Bref d'être votre partenaire !



Car savoir recruter s'est avoir une expertise des métiers et des marchés, s'est également mener des entretiens permettant de cerner les attentes, la personnalité, la motivation, mais surtout le savoir être et le potentiel d'un candidat. Candidat qui devra s'intégrer dans votre environnement, se reconnaître dans vos valeurs et votre culture interne. Car au-delà des compétences métiers, qui s'acquièrent avec le temps, l'état d'esprit lui ne se voit pas sur un CV ou une application.



Un bon recrutement est donc le fruit d'une collaboration entre trois acteurs clés, ou l'échange et la proximité sont des facteurs essentiels de réussite.



Pour répondre au mieux à nos missions, nous nous sommes fixé six grands principes



romain.vrignaud@denavel.fr

06.80.63.64.85