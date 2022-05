Romaine JOHNSTONE

FR: Coach systémique ORSC, j'offre par ailleurs 8 ans d’expérience dans la formation continue (coaching en anglais, recrutement, gestion d’équipe, développement stratégique) et plus de 20 ans d’expérience en marketing et communication, acquise à Paris, Londres et Bruxelles. De bi-culture je suis passionnée par la gestion des rapports humains, par le langage et la communication, et par l’interculturalité et sa gestion dans un contexte professionnel.



Mon but: permettre à mes clients de développer leurs compétences personnelles et professionnelles, quel que soit le contexte. En intégrant, selon le cas, la maîtrise de l’anglais, et ses codes culturels. J'assure un coaching personnalisé de qualité et adapté au cahier de charges de mes clients, en associant les techniques de coaching de haut niveau à celles de la communication en anglais ou en français - pour les accompagner au mieux, en individuel ou en équipe, dans un contexte international.



ENG: I am an ORSC systemic coach and offer 8 years experience in professional development (coaching in English, recruitment, team management, strategic development) and over 20 years experience in marketing and communication, acquired in Paris, London and Brussels. Driven by my biculturalism, I am passionate about relationship management, language and communication, and about inter-cultural relations and their management in an international business context.



My goal: ensure my clients develop personally and professionally whilst integrating France's professional and cultural codes. I offer my clients personalised and qualitative executive coaching, tailored to the context and brief, by combining the techniques of systemic coaching with those of communicating in English and in French in the business world. Working alongside individual clients but also teams required to work and evolve in an international context.



Mes compétences :

Gestion de projet

Ressources humaines

Coordination

Communication

Formation professionnelle

Coaching

Cross cultural management