Romane PROMPT

Fermement connectée à la nature, je my ressource pour trouver mon équilibre. Joviale et aimant le contact humain, jaime les moments de convivialité, partager et menrichir.



Je me suis spécialisée dès mon bac pro, en communication visuelle. Jai poursuivi par un Bachelor en design graphique web, et je viens de valider mon master en webdesign de service et d'interaction.



Grâce à mes formations, je peux répondre à des missions de webdesign, de print, de branding et de manière plus générale de graphisme d'édition ou d'identité.



Jai effectué de nombreux stages professionnels et emplois saisonniers dans différentes structures : régies, agences de communication et relation publics, imprimerie et web design. Je suis capable de gérer la production de supports de communication sous toutes ses formes et de répondre à divers missions en toute autonomie.