Préparateur physique spécialiste des sports nautiques (voile, kitesurf, SUP, etc.). Professionnel diplômé d'un Master de la faculté des sports de Montpellier en qualité de préparateur physique, d'un Brevet d'Etat de Voile et d'un Brevet Professionnel de Musculation.



Mes compétences :

Coach sportif