Titulaire du DUT Services et Réseaux de Communication et d'une licence Ingénierie de l'internet et du Multimédia indépendant à l'IUT de Troyes.



Je suis ,actuellement, en freelance en tant que webdesigner, intégrateur et développeur web.

Je suis à votre disposition pour tous vos projets de création de site internet .



Pour plus d'information contactez moi à l'adresse suivante : romuald.manavit@gmail.com ou visiter mon portfolio à l'adresse suivante : www.romuald-manavit.fr



Mes compétences :

Développement web

Intégration web