Romuald MUCKLI

Team Leader Mechanical Design - RRC Power Solutions.



Mon parcours professionnel s'est construit petit à petit en intégrant toujours plus de responsabilités.



Depuis toujours dans l'industrie, J'ai démarré dans le monde du process pour ensuite évolué vers le développement de produit: Deux activités intimement liées, l'une ne pouvant ne pas tenir compte de l'autre et inversement.

Aujourd'hui, après un parcours en tant que chef de projet, j'ai pris les commandes en me positionnant comme responsable de la partie mécanique d'un bureau d'études.



Dans l'attente de pouvoir vous compter parmi mon réseau ou plus simplement de pouvoir travailler un jour ensemble.



Mes compétences :

catia v5

gestion de projet

conception produit et pièces en matières plastique

solidworks

langue allemande

plasturgie