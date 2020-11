Ronald Basurko.

Etudes : Ecole des Beaux-Arts/Bordeaux et Paris (DNAT)- Ecole Supérieure de la Publicité/Paris(ESP).

Formé à Publicis Conseil Paris (1975/1976) puis à Publicis Bordeaux et Toulouse.

Directeur de la Création Consultant de Publicis Bordeaux et Toulouse de 1977 à 1983.

Directeur Créatif Consultant auprès des Agences régionales et nationales ( 1983/1988)

Conseil en Communication et Marketing auprès des Annonceurs régionaux et nationaux ( 1988/1992)

Cofondateur avec Bernard Legrix de la Salle "d'ALIZE", Agence Conseil en Communication Marketing 41, Allées de Chartres à Bordeaux et Directeur de la Création Associé de cette même Agence(1992 à 2000)en même temps

qu'intervenant/Conférencier en créativité,communication et marketing pour divers établissements de l'Enseignement Supérieur (Bordeaux et Toulouse)

Professeur de Créativité à "l'ECV" (depuis 1992)et Conseil en Communication/Marketing indépendant dans l'Entre-Deux-Mer (région de Saint-Emilion) auprès des différentes enseignes de grands crus de la région de 2000 à 2004.

Cesse son activité de Conseil en 2005 mais conserve à ce jour l'activité de conférencier à l'ECV.



Mes compétences :

Combativité

Créativité